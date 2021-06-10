حميدتي يدعو دول الترويكا لمُواصلة دعمها لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان





دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، دول الترويكا لمواصلة دعمها ومساندتها لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان لتجاوز الفترة الانتقالية بنجاح.

والتقى “حميدتي” بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس، وفد مجموعة دول الترويكا والذي ضم المبعوث الأمريكي دونالد بوث ومبعوث المملكة المتحدة بوب فيرويدز والمبعوث النرويجي اندري ستيانسن، وأشاد بالجهود التي تبذلها المجموعة لدعم عملية السلام والفترة الانتقالية بالبلاد. وجدّد “حميدتي” حرص وعزم حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في نهاية الفترة الانتقالية، موضحاً أن أطراف عملية السلام متفهمون للظروف الموضوعية التي لازمت تنفيذ بعض بنود اتفاق جوبا، مؤكداً حرص الدولة على تنفيذ بنود الاتفاق كافه.

من جانبه، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث في تصريح صحفي، أن اللقاء ناقش عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وقال (أبدينا رغبتنا للانضمام للآلية المُعتمدة لتنفيذ الاتفاق كمراقبين).

وأضاف (إن اللقاء كان مثمراً وعملياً، وبحث العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق من بينها الترتيبات الأمنية)، وأكد دعم الترويكا للحكومة الانتقالية تحقيقاً للتحول الديمقراطي وتنفيذاً لاتفاق السلام بما يلبي طموحات وآمال الشعب السوداني.

صحيفة الصيحة