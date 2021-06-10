مصر تطلب تدخل الأمم المتحدة في مفاوضات سد النهضة





طالب وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، اليوم الخميس 10 يونيو/حزيران، بضرورة تدخل الأمم المتحدة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على موقف القاهرة الثابت، الرافض للإجراءات الأحادية لملء خزان سد النهضة

وطالب شكري الأمم المتحدة، بالتدخل لدفع إثيوبيا على الانخراط بالمفاوضات بجدية حول سد النهضة.

وقال بيان للخارجية المصرية، إن “المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكري على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة حول ملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث”.

وأضاف البيان أن “شكري شدد على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود”.

يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان من جهة، وبين إثيوبيا من جهة أخرى، لم ينته بعد، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

العربية نت