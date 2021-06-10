إطلاق سراح رئيس نادي الهلال هشام السوباط





اطلقت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، مساء اليوم الخميس، سراح رئيس نادي الهلال ومالك شركة المقرن هشام السوباط.

وقال السوباط لـ(السوداني)، إن النيابة أفرجت عنه بالضمانة.

وكانت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، قضت يوم الأحد الماضي، بحبس كل من رئيس نادي الهلال السوباط، ونائب رئيس القطاع الرياضي لنادي الهلال، ومالك شركة نبتة، محمد العليقي، على ذمة تحقيقات، حول بعض الشركات التي يملكانها، تعود أصولها للنظام السابق، وتمّ تحويل ملكيتها للسوباط والعليقي.

الجدير بالذكر أن محمد العليقي، ما زال قيد التحري بحراسات النيابة في المقرن.

صحيفة السوداني