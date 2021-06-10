وزيرة الخارجية تلتقي بالمدير القطري لـ(إيفاد)





التقت السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، بمكتبها الخميس بالسيدة رشا عمر بمناسبة تقديم أوراق اعتمادها مديراً قطرياً للصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” لدى جمهورية السودان. ورحبت السيدة الوزيرة خلال اللقاء بالسيدة رشا عمر حيث عبرت لها عن شكر وتقدير حكومة السودان لإسهام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السودان، خاصة فيما يلي المشاريع التي تستهدف التنمية ومكافحة الفقر وتوفير الغذاء. وأشارت وفق ( سونا) إلى أن السودان يتمتع بإمكانيات زراعية كبيرة الأمر الذي يؤهله للاستفادة من مشروعات الصندوق وثمنت التعاون القائم بين السودان والصندوق، متمنيةً للسيدة رشا عمر التوفيق والسداد في مهمتها. وعبرت السيدة رشا عمر عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال ولكل ما تقدمه حكومة السودان من تسهيلات تسهم في تسيير عمل الصندوق وتنفيذ مشروعاته بمختلف الولايات.

الخرطوم ( كوش نيوز)