عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 11 يونيو 2021





التيّار

زيادة أسعار الوقود تفجّر موجة غضب عارمة

“التيّار” تنشر وثيقة”البدوي” لحمدوك حول تحرير المحروقات

رفع جلسات التفاوض المباشر بين وفديّ الحكومة والحركة الشعبية

المعلمون يعلنون الإضراب عن العمل اعتبارًا من منتصف يونيو

ضبط شبكة تدير محطة وقود عشوائية داخل العاصمة

السوداني

تظاهرات بالخرطوم وعطبرة والحركة الإسلامية تدعو لإسقاط الحكومة

وقفة احتجاجية للمغتربين العائدين بسبب وقف استيراد السيارات الصغيرة

السجن لمواطنين وأجانب يديرون منظمة إجرام واحتيال

ضبط محطة وقود عشوائية داخل حيّ سكني بأمدرمان

مزارعو الجزيرة والمناقل يهدّدون بالامتناع عن زراعة الموسم

البرهان يريل قافلة طبية لدعم مستشفى كسلا التعليمي

الصيحة

رفع جلسات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية

زيادات مرتقبة في أسعار الخبز بالخرطوم

“الحرية والتغيير”: الوضع الحالي قابل للانفجار

حظر التجوال في الأحياء الجنوبية ببورتسودان

عضو مجلس الشركاء: تأخر الترتيبات الأمنية لا يعني العودة للحرب

اقتصادي: نتوقّع أنّ يتجاوز التضخم بنهاية أكتوبر من 500%

المواكب

تصعيد في العاصمة والولايات احتجاجًا على الغلاء

“الجنائية” تطلب من مجلس الأمن استعجال السودان بتسليم أحمد هارون

حمدوك: نتطّلع للاستفادة من التجربة اليابانية في النمو الاقتصادي والصناعي

مظاهرات بشرق دارفور احتجاجًا على ارتّفاع أسعار الوقود

ضبط شبكة إجرامية تدير محطة وقود عشوائية بالخرطوم

موسكو: إنشاء مركز دعم لوجستي يضمن تعزيز الشراكة مع الخرطوم