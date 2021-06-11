نقابة التعليم تعلن الإضراب عن تصحيح شهادتي الثانوي والأساس





أعلنت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم في البلاد، الإضراب عن العمل في التصحيح والكنترول لامتحانات مرحلتي الشهادة الثانوية والاساس بكل ولايات البلاد اعتبارا من ١٦ يونيو الجاري.

وأرجعت اللجنة في بيان رصده موقع (باكر نيوز) أمس (الخميس)، الأسباب لعدم الإيفاء بوعود متعلقة بإزالة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بالتعليم.

وأوضح البيان أن ما أفضت إليه القرارات التي صدرت مؤخراً بالتحرير الكامل للوقود، ستجعل من راتب المعلم لا يكفيه للوصول لمكان عمله.

وقالت اللجنة إنها ظلت صابرة لنحو 7 أشهر، وذلك عقب الاجتماع المشترك لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو اللقاء الذي وجّه فيه حمدوك وزارة المالية بالتفاكر مع اللجنة والاستجابة للمطالب التي رفعتها في إضراب 24 نوفمبر ٢٠٢٠.

السوداني