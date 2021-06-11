حظر التجوال في الأحياء الجنوبية ببورتسودان





أعلنت حكومة البحر الأحمر، حظر التجوال في الأحياء الجنوبية من حاضرة الولاية بورتسودان على خلفية تجدُّد الاشتباكات الأهلية. وتشهد بورتسودان وتيرة صراعات أهلية منذ العام 2019. وأمس الأول، قرّر الوالي عبد الله شنقراي ، إعلان حالة الطوارئ استناداً على توصية اجتماع لجنة أمن الولاية، وجاء القرار نسبةً لاضطراب الأحوال الأمنية في مدينة بورتسودان وحفاظاً على الأرواح واستناداً لقانون الطوارئ والسلامة لسنة 1997.

وأمر بحظر التجوال في كل مناطق القطاع الجنوبي ببورتسودان ابتداءً من أمس الأول، على أن يستمر لحين هدوء الأوضاع الأمنية، وأمر القرار بتطبيق جميع العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997 على كُلِّ من يُخالف القرار.

(كوش نيوز)