تحريرالوقود يربك الأسواق ويرفع السلع الاستهلاكية





تشهد اسواق العاصمة الخرطوم حالة من الركود والارتباك بسبب تحرير الوقود ما انعكس على ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية وضعف القوى الشرائية.

واكد مورد وتاجر سكر جملة بسوق بحري الحاج حسن في حديثه لـ ( السوداني) ارتفاع أسعار السكر نتيجة لارتفاع سعر الوقود، مبينا أن سعر جوال السكرعبوة (50) كيلو (13٫800) جنيه، أما سعر (10) كيلو (2٫900) جنيه أما سعر (5) كيلو (1٫5) ألف جنيه، متوقعا حدوث شح وارتفاع في الاسعار.

وقال تاجر بالخرطوم اسماعيل ادريس أن هنالك ارتفاعا كبيرا في الأسعار بالاسواق، مبينا أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع ارتفع لـ (5) آلاف جنيه أما بكت دقيق سيقا فمن (2,5) الى (3٫200) جنيه، متوقعا زيادة في الاسعار.

وقال تاجر سلع بأم درمان النور أحمد أن الاسواق تشهد ركودا حادا في القوى الشرائية وارتفاعا في السلع، مبينا أن سعر السكر ارتفع من 12,600 الى (13٫800) واستقرت علبة الصلصة في (500) جنيه أما سعر العدس (4٫200) جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (550) جنيه فيما استقر سعر رطل شاي الغزالتين في ألف جنيه

وقال تاجر سلع ببحري ابراهيم علي إن هنالك استقرارا ووفرة في حجم البضائع بالاسواق وانفلاتا في الاسعار، وتوقع ارتقاع أسعار السلع الضرورية نسبة لزيادة الوقود وسعر الصرف مما انعكس على الترحيل، مبينا أن سعر جركانة زيت الفول والزيت الأبيض (14) ألف جنيه لعبوة (36) رطلا أما زيت شمس عبوة (4) وربع فاستقر في سعر (4) آلاف جنيه وكيلو دقيق زادنا وسيقا (400) جنيه، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة بالأسواق.

السوداني