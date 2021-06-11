التجمّع الاتحادي يكشف عن مواصلتهم لخطوات عقد المؤتمر العام





على هامش انعقاد المؤتمر العام للتجمّع الاتحادي بنيالا، الجمعة.

كشف مسؤول الولايات بالتجمّع الاتحادي مخلص أحمد، عن مواصلتهم لخطوات عقد المؤتمر العام للحزب.

وقال مخلص أحمد، إنّ الاستعدادات تمضي بوتيرةٍ متسارعةٍ لعقد مؤتمرات ولايات أخرى لقناعتهم بأنّ إصلاح العملية السياسية يأتي عن طريق البناء من القاعدة للقمّة.

وأوضح أحمد أنّ، السبت، سيشهد تواصل المؤتمرات القاعدية في ولاية القضارف شرقًا بعد ختام فعاليات مؤتمر جنوب دارفور غربًا.

باج نيوز