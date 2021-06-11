رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي يصل الخرطوم





يصل البلاد السبت رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي السيد موسى فكي محمد يرافقه مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن اديوي بانكولي ومستشار رئيس المفوضية البروفيسور محمد الحسن ود لباد في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي الوفد خلال الزيارة برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي.

وبحسب وكالة السودان للانباء فان اللقاءات مع المسئولين السودانيين ستركز على العلاقة بين السودان والاتحاد الأفريقي خاصة فيما يلي عملية دعم الانتقال الديمقراطي في السودان والوقوف على تطورات الأوضاع بالبلاد وموقف تنفيذ اتفاقية السلام.

كما سيعقد الوفد لقاءات مع بعض الفعاليات السياسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية بالخرطوم ويلتقي رئيس بعثة اليونيتامس.

( كوش نيوز)