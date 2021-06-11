الوساطة الجنوبية تعقد اجتماع لطرفي التفاوض





عقد رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية إجتماعاََ مشتركا الجمعة بمكتبه مع وفدي الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال.

وقال توت قلواك عقب الاجتماع أن الوساطة عقدت الجمعة إجتماعاََ مع طرفي العملية السلمية لمناقشة القضايا العالقة والوصول فيها لمعالجات، مبيناً أن النقاط الخلافية كانت ١٩ نقطة حيث حدث فيها تقدم ملموس، مؤكداََ جدية الطرفين في الوصول إلى السلام، مبيناََ أن المفاوضات تمضي بصورة طيبة.

وقال توت وفق ( سونا) “أن التغيير الذي حدث في السودان يتطلب من كل الأطراف المساعدة في تحقيق السلام”، مبيناََ أن التغيير يرتبط بالسلام وان الدور الذي لعبته الوساطة في تحقيق إتفاق جوبا لسلام السودان كان كبيراً،.

( كوش نيوز)