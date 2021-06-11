المغتربون يهددون ويطالبون باستثنائهم من منع استيراد السيارات





طالب عدد من المغتربين العائدين للبلاد بشكل نهائي ، باستثنائهم من قرار وزير التجارة القاضي بمنع الأفراد من استيراد السيارات الصغيرة. جاء ذلك لدى احتجاجهم أمام مقر الأمانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أمس حيث طالبوا الأمين العام للجهاز بإيجاد حل عاجل و سريع بمخاطبة وزارة التجارة لاستثنائهم من القرار مهددين في الوقت ذاته بالاعتصام إلى حين إيجاد مخرج لهم من القرار و أشاروا إلى أن أغلبهم شرعوا في شحن سياراتهم قبل صدور القرار بفترة قصيرة.

ووصف العائدون قرار وزارة التجارة بالمجحف والجائر في حقهم مشيرين إلى قرار وزارة التجارة الأسبق و الذي منحهم حق استيراد سيارة في حال العودة النهائية ، كما طالبوا بمنحهم مهلة إلى حين استكمال إجراءات دخول سياراتهم إلى البلاد قبل إيجاد المعالجة النهائية لهم و استثنائهم من القرار أسوة بالجهات التي استثناها القرار من حظر استيراد السيارات الصغيرة.

من جانبه وصف مكين حامد تيراب الأمين العام للجهاز القرار بالصادم بحسب صحيفة الجريدة، لجهة أنه ألغى القرار السابق و الذي استثنى المغتربين من حظر استيراد السيارات، مشيراً إلى عدم تشاور وزارة التجارة مع جهاز المغتربين في إصدار القرار .

و في الوقت ذاته كشف مكين عن مساعي حثيثة لجهاز المغترببن مع الجهات العليا بالدولة لمعالجة الآثار السالبة التي ترتبت على القرار مضيفاً أن نتائج هذه المساعي ستظهر عاجلاً خلال الساعات القادمة.

(كوش نيوز)