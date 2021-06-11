استئناف العمل بمشروع الحل الجذري لمياه القضارف





أعلن المهندس مصطفى ابراهيم مدير مشروع الحل الجذري لمياه القضارف والناطق الرسمي عن وصول الفريق الفني للشركة الصينية المنفذة لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف الى الولاية.

و قال ان الشركة بدأت فعليا في إستئناف العمل بالخط الناقل في القطاع الأول، وتم عقد إجتماع مع مستر لازير ممثل شركة لامير إستشاري المشروع بحضور الأستاذة نجاة أحمد محمد المديرالعام لوزارة المالية.

حيث أشار الإستشاري إلى وصول المهندس المقيم مدير المشروع في الشركة الصينية إلى الولاية خلال اسبوع لإستئناف العمل في محطات الضخ الثلاث في الأعمال الميكانيكية والهندسية، وسيتركز العمل خلال هذه المرحلة في الخط الناقل الى المنطقة الصخرية ومناطق الأودية.

وقال مدير المشروع بحسب (سونا)، أن هناك إتصالات مع شركات وطنية لتجديد العقودات السابقة مشيرا إلى توجيهات حكومة الولاية للجنة لتذليل العقبات التى قد تعترض عمل المشروع مبينا أن العمل سيستمر في المحطات خلال فترة الخريف.

(كوش نيوز)