الخارجية تحسم ملف مُتأخِّرات بعثاتها الدبلوماسية





حسمت وزارة الخارجية ملف مُتأخِّرات بعثاتها الدبلوماسية مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي.

وعلمت (الصيحة) أن وزيرة الخارجية، عقدت اجتماعاً أمس مع وكيلة وزارة المالية بحضور الإدارات المعنية في وزارتى الخارجية والمالية.

ووفق المعلومات، فإن وزارة المالية التزمت بإصدار توجيه مباشر لبنك السودان بإجراء تحويل فوري لحساب الخارجية، وتم الاتفاق أيضاً على جدولة الدفعيات عبر مرحلتين خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية، أجرت تحركات مكثفة خلال الأيام الماضية لتحريك ملف مُتأخِّرات بعثاتها المالية الذي تجاوز العام ونصف، والتقت الوزارة برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما عقدت اجتماعات عديدة من قبل المعنيين في وزارتي الخارجية والمالية وبنك السودان لتدارك الأوضاع المالية المزرية للبعثات.

في السياق، قالت مصادر الصحيفة، إن وزيرة الخارجية وجهت رؤساء بعثاتها بحصر عدد وأسماء العاملين في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة