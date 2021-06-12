وزارة التربية والتعليم : إضراب المعلمين سيؤدي إلى تأخير نتائج امتحانات شهادتي الأساس والثانوي





تخوفت وزارة التربية والتعليم العام من تأثير إضراب المعلمين الذي حدد له يوم (16) من الشهر الجاري، وحذرت من تداعياته على العام الدراسي المقبل وتأخير الإعلان عن نتيجة امتحانات شهادتي الأساس والثانوي، وجددت بأن امتحانات الشهاده الثانوية ستكون في موعدها المحدد مُسبقاً.

ووصف مصدر نافذ بوزارة التربية والتعليم العام، رفض الإفصاح عن هويته في تصريح لـ(الصيحة)، الوضع بالمتأزم، وأكد أنه في حال نفذ المعلمون الإضراب ومقاطعة أعمال الكنترول والتصحيح، فإن ذلك سيؤثر على العام الدراسي المقبل ويؤدي إلى تأخير إعلان نتيجة شهادتي الأساس والثانوي. وقال المصدر إن الوزارة ساعية لحل مشكلة المعلمين تجنباً لوقوع السيناريوهات المترتبة على الإضراب. وأوضح أن الوزارة تواصلت مع مجلس الوزراء للتخفيف من حِدّة الأزمة. وقال إن مجلس الوزراء وعد بأن تكون هناك حلولٌ إيجابية في موعد أقصاه (الاثنين) المقبل، وأشار إلى أن المجلس أمّن على أن للمعلمين قضية وأن مطالبهم مشروعة ولهم الحق في المطالبة بها، سيما أنه قد سبق وحصل تسويفٌ عدة مرات لتحقيق مطالب المعلمين. وأوضح المصدر المسؤول أن وزارة التربية ليس لها يد سوى انتظار قرارات مجلس الوزراء. وقال (لكن هل القرارات التي سيصدرها مجلس الوزراء ستُلبِّي طموحات المعلمين أم لا).

الخرطوم: ابتسام حسن

صحيفة الصيحة