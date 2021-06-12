حاكم إقليم دارفور: قرارات مهرجان مزبد بشأن الحواكير غير ملزمة





علمت المصادر أن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أكد أنه غير معني بمخرجات مهرجان (مزبد) بشأن الحواكير وقال إن قراراته غير ملزمه وليست قابلة للتنفيذ.

وأقر مناوي خلال لقاء جمعه بقيادات القبائل العربية بشمال دار فور بحضور النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، وعضو السيادي الطاهر حجر، بالتقصير لعدم دعوة للقبائل العربية لمهرجان مزبد، واستدرك بقوله أنه دعا الشيخ موسى هلال مؤخرا بطلب من حجر.

من جانبه أكد عضو مجلس السيادي الطاهر حجر أن توصيات المؤتمر بشأن الحواكير مرفوضه وغير قابلة للتنفيذ، ونوه إلى المهرجان للتنمية فقط وقال (بحسب علمي لو فيه أي شيء خفي أنا لن أرعاه) وأضاف ( ولو قلتم لي ما تمش ما بمشي).

وأوضح حجر أنه لم يسمع بالمؤتمر الصحفي الذي أُقيم في الفاشر ولم يعرف إسماعيل رابح عطية أحد القيادات الداعية للمؤتمر.

فيما أعرب ممثلي القبائل العربية عن مخاوفهم من تبعات مهرجان مزبد من مآلات مايترتب عليه من قرارات ووجهوا نقدا كبيرا لمكا تم وطالبوا بأن تكون التنمية في وقتها ولكل السودان وليس لوحده إدارية صغيره مدعاة وحولها خلاف.

صحيفة الصيحة