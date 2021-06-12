عرمان: شعارات (تسقط تالت) غير محسوبة النتائج





وصف نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان، الوضع الاقتصادي في البلاد بالسيئ والثورة المضادة بالأسوأ.

وقال عرمان في منشور على حسابه الرسمي على (فيسبوك) أمس، (الوضع الاقتصادي سيئ والإذلال والمهانة لا يستحقها شعبنا، كذلك الجوع والتجويع الممنهج لضرب القاعدة الاجتماعية للثورة)، وأضاف (لا بد من مصارحة شعبنا بجميع أوضاعنا والعمل معه لتغيير وإصلاح أوضاعنا السياسية والاقتصادية).

وشدد عرمان، على أن الأسوأ من الاقتصاد هو قيادة الشعب نحو المجهول برفع شعارات براقة غير محسوبة نتائجها بدقة مثل (تسقط تالت) و (تسقط لمن تظبط)، وقال (فنحن نخشى أن نسقط في حكم الشمولية وأن تظبط على ساعة الشمولية لا ساعة الجماهير).

ونوه عرمان إلى أن قوى الثورة والتغيير تحتاج إلى حوار وإلى جبهة سياسية موحدة وإلى تضامن إقليمي ودولي مساند للانتقال، وإلى أولويات واضحة وقيادة منسجمة تنتمي إلى الشعب وقائمة على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة بلا تمييز.

وقال (يجب أن نفرز ونميز بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة، وأن نفارق الدرب والطريق الذي يلمنا مع قوى النظام القديم، فهم من طينة ونحن من طينة آخرى)، وأضاف (إننا لا نحتاج إلى ثورة أخرى أو انقلاب آخر وإنما بحاجة إلى مواصلة وإصلاح الثورة، ولن يصلح الثورة إلا من قام بها، والجماهير هي صاحبة الثورة). ونوه إلى أن الثورة لا تقبل الاحتكار والمصادرة. وقال (كذلك سلطة الثورة، هي سلطة الشهداء والجماهير لا تقبل الاحتكار والتمكين البديل).

صحيفة الصيحة