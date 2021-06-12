الكنين يوجه بالإسراع في تنفيذ قرار إيجار المثل للعقارات الحكومية





شدد الدكتور عبدالله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدى ترأسة بقصر الضيافة بمدني مساء اليوم الإجتماع المشترك للمدراء التنفيذيين بالمحليات ومدراء الوحدات الإدارية بحضور ممثلي لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير على أهمية الإسراع في تنفيذ قرار إيجار المثل للعقارات الحكومية في جميع المحليات. وقطع الوالي (بحسب سونا) بأن قرار إلغاء العقودات القديمة للعقارات الحكومية وتنفيذ إيجار المثل جاء للحد من إهدار الموارد وزيادة الإيرادات لدعم التنمية، ودعا لضرورة إشراك المواطنين ولجان المقاومة في تحديد أولويات التنمية بالمحليات والوحدات الإدارية، وعبر عن إشادته بالدور الكبير للجهود الشعبية في دعم كافة الأنشطة والبرامج .. هذا وقد أمن الإجتماع على تكوين لجنة للطواف على المحليات لإنفاذ قرار إيجار المثل وتحديد قيمة الإيجار، كما وجه الإجتماع بتفعيل قرار الحد من التعديات على الشارع العام وتخصيص 20% من ميزانية الوحدات الإدارية لمقابلة طوارئ الخريف .

الخرطوم (كوش نيوز)