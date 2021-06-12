الحكومة تُقدم مقترحات بشأن بعض القضايا الخلافية مع الحركة الشعبية





أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية (دولة جنوب السودان)، أن وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام مع “الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو”، قدم مقترحات بشأن بعض القضايا الخلافية مع الحركة. وواصل فريق الوساطة برئاسة المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، مشاوراته السبت بجوبا، مع وفدي الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال. وترأس وفد الحكومة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، فيما ترأس وفد الحركة الشعبية شمال، أمينها العام عمار آمون. وأوضح المستشار توت قلواك، أن اجتماع السبت واصل مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، مؤكدا حدوث تقدم في بعض النقاط. وأضاف أن وفد الحكومة قدم مقترحات بشأن بعض القضايا الخلافية، وأن وفد “الحركة الشعبية شمال” طلب يوم غد مهلة، لدراسة هذه المقترحات والرد عليها في جلسة التفاوض المباشرة التي ستعقد يوم الإثنين المقبل بجوبا. وأضاف: “بالرغم من إعلان الوساطة أن يوم غد الاحد يعد نهاية للتفاوض، إلا أن السلام أغلى، لذلك رأت الوساطة أن تُتيح الفرصة لوفدي الحكومة والحركة لمناقشة القضايا المختلف حولها، كل على حدة، لإيجاد المعالجات اللازمة لها، على أن يكون يوم الثلاثاء المقبل هو الموعد النهائي لعملية التفاوض، في حال وصول الطرفين لاتفاق يُرضي كل الشعب السوداني ويمهد الطريق نحو سلام شامل وعادل ومستدام في السودان”.

الخرطوم ( كوش نيوز)