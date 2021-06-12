تبعية استاد الخرطوم ودار الرياضة امدرمان لوزارة الشباب والرياضة





قال الامين العام الوزير المكلف لمجلس الشباب والرياضة بولاية الخرطوم الاستاذ صلاح الزين انه ظل يتابع كل ما يدور حول ملاعب واستادات الولاية من احاديث معظمها فهم فهما خاطئا. واشار الى ان استاد الخرطوم ودار الرياضة امدرمان يتبعان لوزارة الشباب والرياضة الاتحادية وهو ما يجهله الكثير من الناس واكد الوزير ان ما حدث حول ملاعب ولاية الخرطوم والتى تتبع لمجلس الشباب والرياضة هو عبارة عن اتفاق تم فى اجتماع مع الاتحاد السودانى للكرة، واشار وفق ( سونا) الى ان المقترح الذى قدم في الاجتماع كان الهدف الاساسى منه هو تأهيل الملاعب والاستادات التي تحتاج للصيانة وبما ان الظروف الاقتصادية في البلاد لا تسمح بذلك في الوقت الراهن كان اتفاقنا مع الاخوة فى الاتحاد كمساهمة منه في التأهيل من عائد مشاريع التنمية. وأشاد بجهود الاتحاد والوصول لاتفاق ومذكرة تفاهم تصب في اطار تطوير البنية التحتية فى ملاعب واستادات الخرطوم وقال صلاح الزين اننا حريصون كل الحرص على منشات وممتلكات المجلس من ملاعب واستادات ومراكز شباب وملاعب للناشئين وغيرها . والمعروف ان اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة الاتحادية يعملان على وضع برنامج لتأهيل عدد من الاستادات في الولايات المختلفة والتي من ضمنها ولاية الخرطوم و طالب الوزير ان يتكاتف الجميع ويعملوا يدا واحدة لاجل النهوض بالرياضة والشباب في الولاية .

الخرطوم ( كوش نيوز)