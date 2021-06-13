مجلس الوزراء يُجيز مشروع قانون النقابات





اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مشروع قانون النقابات.

وقالت وزيرة العمل والإصلاح الإداري، الأستاذة تيسير النوراني في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الطارئة قانون النقابات ٢٠٢١م وأجاز المجلس القانون بعد مشاورات عديدة امتدت لأربعة أشهر تمت فيها اتصالات ومناقشات مع جهات مختلفة لها اهتمامات بمشروع قانون النقابات، بجانب المذكرات التي استلمتها الوزارة من الجهات المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، بجانب استصحاب كل الملاحظات التي أُبديت على مسودة مشروع نقابات العمال، والتي تم إخضاعها للدراسة التامة حتى تم التوصل إلى النسخة النهائية التي تمت إجازتها اليوم.

وأضافت النوراني، أن إجازة قانون النقابات يمثل بداية حقيقية لتنفيذ مطلوبات الانتقال الديمقراطي في السودان. ورحبت وزيرة العمل والإصلاح الإداري بإجازته في اجتماع اليوم، تمهيداً لإجازته في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادي.

وأضافت أن إجازة قانون النقابات يمثل بداية حقيقية لكل المهتمين بأمر النقابات ولكل المؤسسات في تجهيز جمعياتها العمومية والعمل على إنشاء نقاباتها الديمقراطية المختلفة وفق قانون النقابات ٢٠٢١.

صحيفة السوداني