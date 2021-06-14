صحفية سودانية معروفة تثير ضجة لا مثيل لها بتحريض النساء على الزنا: (ممكن تستعيني بصديق يوم ان يذهب زوجك الى زوجته الجديدة لأن فكرة التعدد لا يداويها سوى فكرة الاستعانة بصديق)





أثارت الصحفية والناشطة السودانية المعروفة أمل هباني ضجة اسفيرية لا مثيل لها وذلك بتدوينة تصدرت التريند وتم تداولها بشكل غير مسبوق على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين فقد كتبت هباني في تدوينتها التي دافعت من خلالها عن النساء المقهورات ونالت بها سخط وغضب الأسافير (للنساء المسكينات المقهورات المذلولات بنار التعدد وليس لديهن أي مقدرة على الطلاق خوفا من(بشتنة )الأطفال وزيادة القهر بالطلاق ..ممكن تستعيني بصديق يوم ان يذهب زوجك الى زوجته الجديدة لأن فكرة التعدد لا يداويها سوى فكرة الاستعانة بصديق).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لردة فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد تبارى جميع المعلقون والمتابعون على انتقاد الصحفية المعروفة والسخرية منها.

فيما وصفها بعض النشطاء البارزين بالصحفية المثيرة التي تبحث عن الشهرة وتصدر التريند, وأكدوا أن تدوينتها فيها تحريض واضح للنساء على ممارسة الزنا, وطالب البعض متهم الجهات المختصة بضرورة محاسبتها وحسم هذه الأمور التي لا تشبه المجتمع السوداني.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين