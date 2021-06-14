صحفية سودانية معروفة تثير ضجة لا مثيل لها بتحريض النساء على الزنا: (ممكن تستعيني بصديق يوم ان يذهب زوجك الى زوجته الجديدة لأن فكرة التعدد لا يداويها سوى فكرة الاستعانة بصديق)

أثارت الصحفية والناشطة السودانية المعروفة أمل هباني ضجة اسفيرية لا مثيل لها وذلك بتدوينة تصدرت التريند وتم تداولها بشكل غير مسبوق على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين فقد كتبت هباني في تدوينتها التي دافعت من خلالها عن النساء المقهورات ونالت بها سخط وغضب الأسافير (للنساء المسكينات المقهورات المذلولات بنار التعدد وليس لديهن أي مقدرة على الطلاق خوفا من(بشتنة )الأطفال وزيادة القهر بالطلاق ..ممكن تستعيني بصديق يوم ان يذهب زوجك الى زوجته الجديدة لأن فكرة التعدد لا يداويها سوى فكرة الاستعانة بصديق).
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لردة فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد تبارى جميع المعلقون والمتابعون على انتقاد الصحفية المعروفة والسخرية منها.
فيما وصفها بعض النشطاء البارزين بالصحفية المثيرة التي تبحث عن الشهرة وتصدر التريند, وأكدوا أن تدوينتها فيها تحريض واضح للنساء على ممارسة الزنا, وطالب البعض متهم الجهات المختصة بضرورة محاسبتها وحسم هذه الأمور التي لا تشبه المجتمع السوداني.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
6 تعليقات
دام انتي بتشجعي الشغل دا ليه زعلتي من عضو اللجنة المركزية لاحد الاحزاب لانو شحدك ولا اتحرش بيك ما عارف
وما بتخجلي من الاسم الذي تحمليه (هباني) كان تسمي نفسك امل مايقوما أو أمل عرمة أو أمل خرمة
يكون راجلك ماعندو حاجه. مامكفيك لو ناترك ماكنتي قلتي كده ودي امراض نفسيه نسال الله لك السلامه.
ما عندنا أي تعليق غير نصيحة للمتزوجين من ناس هباني اليمشو يعملةفحص البصمة الوراثية لأولادهم عشان ما يكونوا قاعدين يربوا في اولاد غيرهم والعياذ بالله من سقوط زي ده …
يعني ان قدسية الزواج عند النساء تعني المضاجعة فقط ؟؟؟…انتي تقولين خوفا من بشتنة الاولاد والطلاق ….هل الام صاحبة الاولاد تتخيل بنتها المتزوجة او غير المتزوجة ومعها صديق في المنزل ينام معها بالحرااااااااام وهي تقبل ذلك ….
كل ما تبتعد المراة عن تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وتنظيمه للحياة عااامة وللاسرة خاصة ….كل ما تبتعد يقل شأنها وتضيع معاني حياتها الكريمة ….وتصبح ناقصة عقل ودين…
والتعدد نعمة للنساء والرجال في قدسية الزواج الكامل وليس للمضاجعة فقط ….هداك الله ان كنتي انتي من كتبت هذا الكلام ….(الاستعانة بصديق )…….ــلأ لأ لأ
لماذا لا يتحدث مزمل فقيري عن امثال هؤلاء ويهرول نحو المشايخ ورجال الدين فقط
دايرة ليها واحد يهفها بس الشينة
اصلو الحاجات دي ما بتجي الا من القبيحات امثال وئام والنكرة دي