مجلس شركاء الفترة الانتقالية يناقش إعفاء وتعيين ولاة الولايات





ناقش مجلس شركاء الفترة الانتقالية تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية ، وقضية إعفاء وتعيين ولاة الولايات.

وترأس رئيس مجلس السيادة الإنتقالى ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري مساء اليوم، اجتماع مجلس الشركاء وبحث الإجتماع تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية ، وقضية إعفاء وتعيين ولاة الولايات ، بجانب مذكرة رئيس حزب الأمة القومي بخصوص عضويتهم في مجلس الشركاء.

واختار الإجتماع بالإجماع البروفيسور حيدر الصافي ، مقررا لمجلس شركاء الفترة الانتقالية ، كما اختار المجلس مقررية جديدة ، ضمت بحرالدين كرامة من التحالف السوداني التوم هجو من الجبهة الثورية.

ووجه مجلس الشركاء ، المقررية الجديدة بوضع تصور متكامل لتنظيم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وعرضه عليه خلال ثلاثة أيام.

باج نيوز