مجلس شركاء الفترة الانتقالية يناقش إعفاء وتعيين ولاة الولايات
ناقش مجلس شركاء الفترة الانتقالية تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية ، وقضية إعفاء وتعيين ولاة الولايات.
وترأس رئيس مجلس السيادة الإنتقالى ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري مساء اليوم، اجتماع مجلس الشركاء وبحث الإجتماع تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية ، وقضية إعفاء وتعيين ولاة الولايات ، بجانب مذكرة رئيس حزب الأمة القومي بخصوص عضويتهم في مجلس الشركاء.
واختار الإجتماع بالإجماع البروفيسور حيدر الصافي ، مقررا لمجلس شركاء الفترة الانتقالية ، كما اختار المجلس مقررية جديدة ، ضمت بحرالدين كرامة من التحالف السوداني التوم هجو من الجبهة الثورية.
ووجه مجلس الشركاء ، المقررية الجديدة بوضع تصور متكامل لتنظيم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وعرضه عليه خلال ثلاثة أيام.
باج نيوز