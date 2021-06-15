السودان يرفض ربط مفاوضات سد النهضة بتقسيم المياه





أعلن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، رفض السودان ربط مفاوضات سد النهضة بتقسيم المياه الذي دَعت له إثيوبيا.

وأوضح ياسر خلال مؤتمر صحفي أمس، أنّ خيارات السودان مفتوحة على كافة الأصعدة القانونية والسياسية والتعاملات اللوجستية، مُستبعداً في الوقت ذاته إقحام العمل العسكري كخيار في مُعالجة قضية سد النهضة، وكشف وزير الري أنّ السودان سيتقدّم بطلب لمجلس الأمن، عطفاً على طرحه قضيته للدول الصديقة والشقيقة وكافة الدول المعنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن عرض القضية على الجامعة العربية لا يعني اصطفافاً عربياً ضد اصطفاف أفريقي، وقال (الأمر لا يعدو أن يكون فقط تسليطاً للضوء على موقف السودان وشرحه للبلدان العربية الأفريقية على حدٍّ سواء)، وأكد عباس عدم تغيير موقف السودان من الاتحاد الأفريقي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد لا يستطيع حل هذه المسألة بمفرده، وأضاف (لذا يحاول السودان تجميع كافة الأطراف المُساعدة لحل قضية السد).

صحيفة الصيحة