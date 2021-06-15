جبريل إبراهيم: المالية ستوفر الموارد اللازمة للاستثمار في قطاع النفط





أكد وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، أهمية توفير الأموال الكافية لتنفيذ خُطة زيادة إنتاج النفط في الحقول القائمة حالياً ورفع الإنتاج بصورة سريعة، في وقت قطع فيه وزير المالية جبريل إبراهيم بأنّ وزارته تعمل جاهدةً لتوفير الموارد اللازمة لإعادة الاستثمار في قطاع النفط وتجنب المخاطر التي يُمكن أن تنجم نتيجة عدم الاستثمار فيه.

وأوضح جبريل في تصريح صحفي عقب اجتماع لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، أنّ الاجتماع رَكّزَ على كيفية تطوير قطاع النفط، مُوضِّحاً أنّ وزارة الطاقة والنفط قدّمت عرضاً علمياً مُقنعاً بضرورة الاستثمار في هذا القطاع بمبالغ ليست كبيرة مُقارنةً بالعائد المُتوقّع، وشدّد على ضرورة توجيه الأنظار لقطاع النفط ومنحه الأولوية باعتباره القطاع الأسرع في توفير الموارد المطلوبة خلال الفترة القادمة، وقال جبريل “إنّ الخبراء في وزارة الطاقة والنفط قدموا خلال الاجتماع معلومات مُفيدة جداً أقنعت وزراء القطاع الاقتصادي بضرورة التركيز على قطاع النفط وبذل المزيد من الجهد لضمان زيادة إنتاجيته، مُشيراً إلى أن وزارة المالية ستواصل النقاش مع وزارة الطاقة والنفط للبحث عن المخارج معاً”.

صحيفة الصيحة