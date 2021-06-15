الوساطة: اليوم حَسم مفاوضات جوبا أو تعليقها





حدّدت الوساطة الجنوبية يوم (الثلاثاء)، موعداً قاطعاً لحسم المفاوضات بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال للتوصُّل إلى اتفاق يرضي الجانبين أو تعليق المفاوضات.

وتواصلت بعاصمة جنوب السودان “جوبا” أمس، اجتماعات الوساطة الجنوبية مع وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال.

وقال توت قلواك رئيس فريق الوساطة في تصريح صحفي، إن الاجتماعات تهدف لتقريب وجهات النظر بين الوفدين المُفاوضين بشأن النقاط الخلافية، مشيراً إلى اتفاق الطرفين حول بعض القضايا، عطفاً على تباين في المواقف بشأن قضايا أخرى .

وأوضح توت أنّ قضية علاقة الدين بالدولة هي القضية الرئيسية وقد تم حسمها بالتوقيع على إعلان المبادئ بين البرهان والحلو، مُشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تبايُن في المواقف حولها، وأضاف (لقد تم الاتفاق على أن يكون اجتماع الغد هو الحاسم، مما يعني أنه إما أن نوقع على الاتفاق الإطاري أو نرفع جولة التفاوض).

وكانت الوساطة قد مددت فترة المفاوضات إلى الخامس عشر من يونيو أي اليوم “الثلاثاء”.

صحيفة الصيحة