جهاز المغتربين يؤكد استثناء المغتربين من منع استيراد العربات





قطع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب، باستمرار امتياز إدخال العربات للمهاجرين العائدين بصورة نهائية للوطن، وشدد على وضع إجراءات تمنع التلاعُب والسلبيات التي صاحبت تطبيق الامتياز في المرحلة الماضية.

وقال مكين في تصريح لـ(الصيحة)، إن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أكد خلال اجتماع التأم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء ضم وزير التجارة والتموين؛ علي جدو، والأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج أمس بمعالجة القرار (٢٨) ٢٠٢١م الخاص بالسياسات والضوابط المرحلية لاستيراد السيارات، الصادر مؤخراً بصورة لا تتعارض مع السياسات التحفيزية للسودانيين العاملين بالخارج على ضوء ضوابط يتم الاتفاق عليها.

ولفت مكين إلى أن الاجتماع شدّد على ضرورة استمرار السياسات التحفيزية للعاملين بالخارج، وأن تتم مراعاة تشجيع العاملين بالخارج، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش القرار الصادر من وزارة التجارة نقاشاً مُستفيضاً، وأكد أهمية أن لا يتضرّر منه العاملون بالخارج العائدون نهائياً، لكنه في نفس الوقت شدّد على أهمية أن تتم مُعالجة الوضع بما يتلافى السلبيات التي كانت تتم خلال الفترة الماضية للاستثناءات.

الخرطوم- محجوب عثمان

صحيفة الصيحة