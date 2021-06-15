رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق إعتماد سفيري أريتريا وكينيا





تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم، أوراق اعتماد كل من السفير عيسى أحمد عيسى سفيرا لدولة ارتريا لدى السودان مقيماً بالخرطوم، والسفير لواء متقاعد نقيوا موكالا، سفيرا لجمهورية كينيا لدى السودان مقيماً بالخرطوم. وعبر السفير الاريتري فى تصريح صحفى بحسب (سونا)، عقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد ، عن سعادته بالعمل فى السودان، مشيرا إلى أن مهمته تأتي فى تطورات دقيقة يشهدها الإقليم. وأكد السفير عيسى أحمد عيسى ، أنه سيبذل قصارى جهده ، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في السودان لتطوير وتوطيد العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى. إلى ذلك أوضح السفير الكيني ، ان مهمته في السودان تتركز في تقوية وتعميق العلاقات التاريخية ، والعمل على توسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين ، وترسيخ اواصر الصداقة والتفاهم المشترك بينهما. وأشار السفير نقيوا موكالا ، إلى أنه سيعمل مع الجهات ذات الصلة على استكشاف السبل والوسائل التى من شأنها ربط الشعبين الشقيقين.

الخرطوم (كوش نيوز)