وزيرة الخارجية تهنئ وزير خارجية روسيا الإتحادية بالعيد الوطني لبلاده





بعثت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية رسالة تهنئة للسيد سيرجي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا الإتحادية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعربت الوزيرة (بحسب سونا ) فى رسالتهاعن أطيب الامنيات لحكومة وشعب روسيا الاتحادية بالتقدم والازدهار، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة بين السودان وروسيا، وحرص السودان على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وذلك عبر تبادل الزيارات وتفعيل آليات العمل المشتركة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين وبما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

الخرطوم (كوش نيوز)