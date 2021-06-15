وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة تسجيل الأجانب واللاجئين بالبلاد





ترأس الفريق اول شرطة حقوقى عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية اليوم إجتماع لجنة تسجيل الأجانب واللأجئين بالبلاد بحضور ممثلي الجهات ذات الصلة. وأوضح اللواء شرطة حقوقي أدم إبراهيم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الإجتماع إستعرض خطة تسجيل الأجانب واللأجئين بالبلاد(بحسب سونا) ، مشيرا إلى أن الخطة إشتملت على عدة محاور أهمها تحديد مواقع الاجانب واللاجئين بالبلاد وحصرهم وتسجيلهم حتى تتمكن الدولة من معرفة مواقعهم لوضع الترتيبات الخاصة بهم مبينا أن الإجتماع ناقش ميزانية تشغيل تلك الخطط والتى تستهدف ولايات البحرالاحمر وكسلا والقضارف إضافة إلى ولاية الخرطوم ومعالجة وجود الاجانب واللاجئين بتلك الولايات بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين.

الخرطوم (كوش نيوز)