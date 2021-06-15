حمدوك يلتقي وفد شركة “اكس تيلاس” الأمريكية





التقي رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم بمكتبة برئاسة مجلس الوزراء وفدأَ من المستثمرين الأمريكان من شركة اكس تيلاس بنيويورك والتي تضم عدداً من الشركات الأمريكية الكبرى التي تستثمر في أفريقيا بما يفوق قيمته 50 مليار دولار. وقد قدم رئيس مجلس الوزراء (بحسب سونا) للوفد رؤية السودان لمستقبل الاستثمار والتي بدأت بالخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب واعفاء الديون وتكثيف العمل على الاندماج مع مجتمع التنمية الدولي تمهيداً لجلب الاستثمارات الاجنبية وتفجير الطاقات الاقتصادية بالسودان، بجانب تدريب القوى البشرية وتمكينها اقتصادياً.

الخرطوم (كوش نيوز)