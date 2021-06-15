كباشي: وفد الحكومة سيعود للجولة المقبلة من المفاوضات بإرادة حقيقية





كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس وفد الحكومة المفاوض، شمس الدين الكباشي، عن أنّ وفد الحكومة سيعود إلى الجولة المقبلة من المفاوضات بإرادة حقيقية ورغبة في السلام.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي للمكتب الإعلامي لمجلس السيادة.

وقال كباشي إنّ جلسات التفاوض بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال سادتها روحٌ إيجابيةٌ وإرادةٌ حقيقيةٌ مكّنت الطرفين من المضي قدمًا في مناقشة القضايا المتبقية والتي تباينت فيها الرؤى.

وأردف” بنفس الإرادة والرغبة في السلام فإنّ وفد الحكومة سيعود للجولة القادمة متى ما تهيأت الظروف لإستكمال ما تبقى من قضايا عالقة مع الحركة الشعبية شمال”.

والثلاثاء، أعلنت الوساطة الجنوبية عن رفع جلسات التفاوض المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال، لإجراء مزيدٍ من المشاورات بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين.

وتشمل القضايا الخلافية بين الطرفين، الترتيبات الأمنية، الحكم والإدارة، والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والنظام القضائي وعلاقة الدين بالدولة.

باج نيوز