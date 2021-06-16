تمديد تفويض بعثة (يونيتامس) في السودان





مددت الأمم المتحدة تفويض بعثتها المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لعام آخر لتنفيذ التفويض المتمثل في المساعدة على عملية الانتقال السياسي في السودان، واتفاق السلام، والمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين، وحشد الموارد الاقتصادية للبلاد.

وقال رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس في مؤتمر صحفي بمقر البعثة بالخرطوم أمس، إن عملية السلام في السودان تحتاج إلى دعم مادي خارجي، وأضاف “سافرت إلى باريس وبعض الدول الاوروبية كما سنسافر إلى الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من أجل حشد الدعم لمساعدة السودان لبناء السلام”، وكشف بأنه حصل على بعض التقدم الملحوظ المرتبط بقرب إعفاء السودان من الديون المتراكمة. وأشار بيرتس إلى أن وساطة دولة جنوب السودان تلعب دوراً فاعلاً للوصول إلى سلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، ووعد باستمرار الوساطة وبعثة يونيتامس في تقريب المواقف للوصول إلى اتفاق حول القضايا المختلفة من أجل الوصول لاتفاق في أقرب وقت ممكن.

صحيفة الصيحة