مريم الصادق تلتقي بنظيرها الجزائري بالدوحة





التقت د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، بالسيد صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث بحث اللقاء القضايا التي تهم البلدين وسبل تفعيل العلاقات الثنائية في كل المجالات. أعربت السيدة الوزيرة عن تطلع السودان لتطوير علاقاته مع الجزائر والدخول في شراكات اقتصادية في كل المجالات. وأشارت إلى التطورات الإيجابية التي شهدها السودان بعد ثورة ديسمبر بخروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتطرق اللقاء إلى ضرورة التنسيق في المواقف وتبادل الرؤى حول مجمل القضايا الإقليمية. وفي هذا الصدد(بحسب سونا) أكدت السيدة الوزيرة أهمية العمل المشترك لإيجاد آلية لحل قضية المرتزقة الأجانب في ليبيا لدعم الاستقرار في ليبيا ودول الجوار الليبي. كما قدمت السيدة الوزيرة شرحاً مفصلاً حول أزمة سد النهضة وتطوراتها وموقف السودان الثابت في التعاون للتوصل لاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف. وأكدت ترحيب السودان بكل الجهود في سبيل إيجاد حل دبلوماسيّ للأزمة. في ختام اللقاء، أعرب الوزير الجزائري عن تطلعه لأن تقوم السيدة وزيرة الخارجية بزيارة الجزائر للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

الخرطوم (كوش نيوز)