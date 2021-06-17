لقاء بين البرهان و فولكر بيرتس





بحث رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، تنسيق المواقف بين حكومة الفترة الانتقالية و البعثة الأممية في القضايا ذات الإهتمام المشترك.

و ثمَّن البرهان الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة لدعم الحكومة و جهودها للانتقال السياسي و تحقيق السلام الشامل و الاستقرار بالبلاد .

فيما أوضح بيرتس ، أن اللقاء بحث جملة من القضايا التي تتطلب التعاون و التنسيق بين البعثة و حكومة الفترة الانتقالية، و بالأخص عملية السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ، و دور الأمم المتحدة في حشد المساندة الدولية للسودان لتحقيق سلام شامل.

و أشار إلى أن اللقاء استعرض بالتفصيل ملف الترتيبات الأمنية الخاص باتفاقية جوبا لسلام السودان ، و الدور الأممي لدعم آليات تنفيذ الاتفاقية ، مضيفاً أنه اتسم بالصراحة و الوضوح.

باج نيوز