(كاف) يمهل الأندية السودانية ويهدد بالحرمان من الأبطال والكونفدرالية





تمهل الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، مهلة لتسليم بيانات الأندية المتعلقة بالكفاءة المالية والتي تؤكد خلو طرف الأندية من اي التزام مالي تجاه المحترفين والمدربين أو أيِّ تكاليف مالية خاصة بأي لاعبين أجانب أو مدربين سابقين. ووفقاً للمعلومات (بحسب صحيفة السوداني) فإن (كاف) اشترط إرسال البيانات المشار إليها بحلول 30 يونيو الجاري كموعد أقصى. وهدد الاتحاد الأفريقي (كاف) الأندية المخالفة بعقوبات حال عدم الالتزام بإرسال البيانات في الموعد المحدد آنفاً وتتعلق العقوبات بالحرمان الفوري من المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي الأبطال والكونفدرالية. وتعاني الأندية السودانية على رأسها الهلال والمريخ من بعض المشاكل المتعلقة بالالتزامات المالية المتأخرة تجاه بعض اللاعبين والمدربين الأجانب الذين صدرت لهم أحكامٌ واجبة السداد من محكمة التحكيم الرياضية (كأس)، إلى جانب بعض الأحكام الواردة من اللجان بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وخلال الأسبوع المنصرم، تلقى الهلال تهديداً واضحاً بالحرمان من التعاقد مع اللاعبين المحترفين، على خلفية عدم الوفاء ببعض المستحقات المالية الخاصة بلاعبيه الأجانب السابقين، بينما سبق وأن صدرت أحكام سابقة تجاه المريخ، وسبق أن تعرض الأخير للعقوبات التي وصلت للحرمان من الانتدابات آنذاك.

الخرطوم(كوش نيوز )