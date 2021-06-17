قرار بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في الخرطوم والولايات





اصدر الفريق اول محمد حمدان دقلو موسى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، الخميس، قراراً يقضي بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة، وتم اسناد مهمة تشكل تلك القوات للفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

كما شمل القرار تحديد مهام وإختصاصات تلك القوات المشتركة، كما بين القوات والجهات المشاركة فيها، ونص على ان تباشر القوات المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار، أعمالها فوراً، على وترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية، وفيما يلي تورد (وكالة السودان للأنباء) نص القرار: –

مجلس السيادة الانتقالي

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان:

قرارات اللجنة:

قرار رقم (7) لسنة 2021م

استناداً إلى قرار السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي رقم (126) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. وقرار الاجتماع الدوري رقم (4) للجنة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 16 يونيو 2021م تقرر الآتي:

تكليف بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة

1- يكلف الفريق الركن/ ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمةوالولايات.

2- تتكون القوات المشتركة على النحو التالي:

أ‌) القوات المسلحة

ب‌) قوات الدعم السريع

ج) قوات الشرطة

د) جهاز المخابرات العامة

ه) ممثل النائب العام

و) ممثلين لأطراف العملية السلمية

3 – مهام وإختصاصات القوات المشتركة

أ‌. وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات.

ب‌. مخاطبة ولاة الولايات لتشكيل قوة مشتركة بذات التكوين الموضح في الفقرة (2) أعلاه بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة (لجنة أمن الولاية أو الإقليم).

ج. مخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة، لتوفير الغطاء القانوني لها، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة.

د. يجوز للقوة المشتركة بأي من الولايات طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية الأخرى من المركز.

ه. إلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم.

و. التنسيق بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والولايات/ الأقاليم والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القرار.

ز. تتحرك القوة المشتركة برفقة النيابة العامة.

4 – تباشر القوة المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار، أعمالها فورا، وترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية.

5 – يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.

6 – على جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر ذو القعدة لسنة 1442 هــ

الموافق اليوم السابع عشر من شهر يونيو لسنة 2021م

فريق أول/ محمد حمدان دقلو موسى، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان