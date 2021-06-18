وزيرة الخارجية تزور متحف قطر الوطني





بدعوة كريمة من الشيخة مياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة هيئة متاحف قطر؛ قامت السيدة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي والوفد المرافق لها أمس بزيارة متحف قطر الوطني، حيث طافت على أقسام المعرض المختلفة التي تعكس ارث وثقافة دولة قطر العتيقة.

وعبرت السيدة الوزيرة بحسب (سونا)، عن اعجابها بالمعرض وطريقة العرض وقبل ذلك بالتاريخ والإرث والثقافة القطرية العريقة متمنية فتح قنوات تواصل بين المتحف الوطني ومتحف قطر للإستفادة من تجربة المتحف القطري في العرض بإستخدام وسائل حديثة.

(كوش نيوز)