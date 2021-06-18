عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 18 يونيو 2021





“قحت” تحمّل لجان المقاومة والمكوّن العسكري مسؤولية تأخير تشكيل التشريعي

زيادات جديدة في أدوية السكري والضغط والملاريا بنسبة”44%”

القبض على”34″ متهمًا في أحداث كجبار

اللجنة التسييرية لنقابة بنك السودان تشرع في إعداد النظام الأساسي للنقابة

انسحاب الأطباء العموميين بمستشفى النهود يدخل أسبوعه الثاني

رئيس شعبة المخابز: المخزون الاستراتيجي يكفي حتى نوفمبر من العام المقبل

الصيحة

قرار لـ”حميدتي” بتشكيل قوّة مشتركة لحسم التفلتات بالعاصمة والولايات

قطع الإنترنت يوميًا أثناء امتحانات الشهادة الثانوية

البرهان يبحث مع رئيس”يونيتامس” الترتيبات الأمنية وملف السلام

والي شرق دارفور: القصاص هو الحل لجرائم القتل

مصرع وإصابة”19″ من طلاب الشهادة الثانوية في حادث سير بدارفور

وزير الداخلية يفتتح سجنًا جديدًا بالخرطوم يسع”3600″ نزيل

السوداني الدولية

القبض على أربعة وثلاثين متّهمًا في أحداث كجبار

“9” اتّفاقيات للتعدين في السودان

لجنة التفكيك تنهي خدمة”21″ موظفًا بالإمدادات الطبية

وزيرة الحكم الاتحادي تلتقي بوالي شمال دارفور

حل مشكلة ممتحني الشهادة الثانوية بمركز القاهرة