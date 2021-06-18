الصحة في السودان: توقّعات بانفراج كبير في أزمة الدواء





يقول النجيب إنّه سيتمّ ترتيب الديون بالكامل.

توقّعت وزارة الصحة في السودان انفراج كبير في أزمة الدواء خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الصحة، عمر النجيب، إلى أنّ هناك معالجات متعدّدة، طالت ديونًا ضخمة على صندوق الإمدادات الطبية، كإحدى المخاوف الرئيسية التي يمكن أنّ تؤدي إلى انهيار المنظومة الدوائية.

وأضاف” سيتمّ ترتيب هذه الديون بالكامل”.

وأردف” هناك أموالٍ لا حدود تحت مسمى العلاج المجاني وهي أموال حسب تأكّيده لا يعلمُ أحد أين تذهب”.

وكشف وزير الصحة عن اتّجاه لتقوية الإمدادات الطبية وتعزيز دورها في سدّ الفجوة وصولاً إلى الوفرة كحلٍ للأزمة.

وأقرّ النجيب بوجود إشكالات على مستوى الدواء،لكنّه أكّد على اختلاف “حقيقي” ستشهده الأسابيع القادمة يتغير معه الوضع الحالي بالكامل،

باج نيوز