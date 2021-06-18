وزير المالية : الذهب ملك للدولة ويجب التقليل من التعدين التقليدي





اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم على ملكية معدن الذهب للدولة وليست للأفراد.

وأضاف :” رغم ذلك سمحنا للأفراد بالعمل في التنقيب عن الذهب وتصديره وهذا أمر غير موفق”.

وشدد الوزير على ضرورة فرض هيبة الدولة لتقليل التعدين التقليدي والاتجاه للتعدين المنظم.

وحذر الوزير لدى مخاطبته مراسم التوقيع على (9) اتفاقيات للتعدين مع شركات أجنبية ،بوازرة المعادن امس ، من التهاون باخلاء مربعات الشركات من ممارسة نشاط التعدين الاهلي لجهه انه امر مرفوض.

وطالب بمنح مزيد من المربعات للتعدين المنظم منبها بأن التعدين التقليدي يتسبب في أضرار للمواطن والدولة.

وحث وزير المالية هيئة الأبحاث الجيولوجية بتوفير خرائط دقيقة باستخدام أفضل التقنيات وإعداد بحوث علمية تساهم في استكشافات جديدة .

السوداني