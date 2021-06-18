اتفاق بين السودان وقطر على تعزيز وحماية حقوق الإنسان





أبرمت وزارة الخارجية ، مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، مـــذكرة تفــــاهــــم، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي ورئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ .

ووقع عن جانب السودان مدير الموارد المالية والبشرية بوزارة الخارجية السفير عادل شرفي، فيما وقع عن جانب اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الأمين العام المساعد سلطان بن حسن الجمالي.

السوداني