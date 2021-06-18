وزيرة الخارجية تطمئن على صقور الجديان





تلقى الدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول في الدوحة، تلقى اتصالاً هاتفياً من الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية الموجودة في الدوحة هذه الأيام، وخلال الاتصال اطمأنت الوزيرة على أحوال بعثة المنتخب وأكدت رغبتها في زيارة البعثة لولا البروتوكول المفروض من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب فيفا، التي وضعت البعثة داخل نظام الفقاعة الصحية الذي يحرم الزيارات واللقاءات.

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