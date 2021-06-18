والي شمال كردفان يطلق مبادرة”وصلني ألحق الامتحان”





يقول خالد مصطفى إنّ حكومة الولاية أولت جلّ الاهتمام بهذه الامتحانات.

أطلق والي شمال كردفان، خالد مصطفى آدم، مبادرة”وصلني ألحق الامتحان”، موجهًا جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأجهزة العسكرية والمجتمعية للمشاركة في إنجاحها.

وقال خالد مصطفى بحسب وكالة السودان الرسمية، الجمعة، إنّ لجنة أمن الولاية بمختلف مكوّناتها تعمل بيدٍ واحدةٍ وفي تناغمٍ للحفاظ على سلام وأمن وانسياب الامتحانات.

وأضاف” الحكومة حريصة على استقرار الامتحانات”.

وفي التاسع عشر من يونيو الجاري، تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية على أنّ تنتهي في الثلاثين من الشهر ذاته.

باج نيوز