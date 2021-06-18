حامد البشير يعلن هدوء الأوضاع الأمنية بـ”قدير”





على خلفية تجدّد الاشتباكات القبلية في المنطقة مؤخرًا.

أعلن والي جنوب كردفان، حامد البشير إبراهيم، عن هدوء استقرار الأوضاع الأمنية بمحلية قدير.

وقال حامد البشير في تصريحاتٍ صحفية، بحسب وكالة السودان الرسمية، الجمعة، إنّ هدوء الأحوال سيساعد في قيام امتحانات الشهادة الثانوية.

وكشف عن وضع خطّة محكمة وضوابط مشدّدة لتأمين مراكز الامتحانات مع أخذ التحوّطات والتدابير اللازمة تحسبًا لأي طارئ.

وأضاف” حريصون على أنّ يتمكّن جميع الطلاب بمحلية قدير من الجلوس للامتحان وتهيئة المناخ المناسبة”.

وفي الحادي عشر من يونيو الجاري، أعلنت ولاية جنوب كردفان، حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلًا بمحلية قدير إثر صراع قبلي في المنطقة.

والسبت، تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية، ويجلس 522.356 طالب وطالبة، في 4150 مركز، منها 15 خارجي، 4135 داخلي.

باج نيوز