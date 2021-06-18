حملة تطعيم تستهدف حوالي مليون رأس من الماشية





قالت سلطات الثروة الحيوانية في مقاطعة الرنك، بولاية أعالى النيل، إنها تعتزم تطعيم ما لا يقل عن “ستة مليون” رأس من خلال حملة التطعيم التي تجري حاليا في مقاطعة.

وقال جاد الله دينق ديينق، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالمقاطعة وفق راديو تمازج، أن الحملة التي انطلقت الأسبوع الماضي تهدف للقضاء على الأمراض المستوطنة والمنقولة خاصة أمراض “ابوقنيد والالتهابات الرئوي وأبو ذقالة والتسمم الدموي”.

وكشف مسؤول الثروة الحيوانية، عن تحديات تواجه الثروة الحيوانية لعدم وجود محاجر صحية على الشريط الحدودي بين دولتي السودان وجنوب السودان، مشيراً الى ذلك يؤدي إلى انتقال الأمراض إلى جنوب السودان خاصة وأن غالبية الثروة الحيوانية التي تأتي من السودان لا تخضع لعمليات الحجر الصحي.

وقال أجاك الينج، رئيس اتحاد الرعاة بمقاطعة الرنك، أن عمليات التوعية والورش التي انعقدت ساهمت وبشكل كبير في استجابة عدد من الرعاة لعمليات تطعيم الماشية وقال إن عدم وجود مسارات كافية وقلة المياه يشكل تحد أمام حركة الرعاة، مشيداً بجهود منظمة “الفاو” في الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمنطقة.

وأعرب إسماعيل تيل أحد مربي الماشية في الرنك، عن سعادته بعمليات التطعيم التي تقوم بها سلطات الثروة الحيوانية ومنظمة الفاو، وقال أن التطعيم من يساعد على سلامة الماشية من الأمراض في حالة الاستجابة الفورية من الجهات المعنية حال ظهور الأمراض.

وأكد الطبيب جادا رمبي واني، مسؤل مكتب “الفاو” بمقاطعة الرنك اهتمام المنظمة بالثروة الحيوانية في الشريط الحدودي بين الدولتين للحد من الأمراض المستوطنة والمنقولة. أبان جادا، أن منظمة “الفاو” في إطار الشراكة مع وزارة الثروة الحيوانية القومية تقوم بتوفير كميات كبيرة من لقاحات والأدوية، للقضاء على الأمراض التي تصيب الحيوانات في جنوب السودان.

( كوش نيوز)