تأكيداً لانفراد (باج نيوز) : كلارك و إسلام جمال يدفعان بشكوى للفيفا





تأكيداً لما أورده ( باج نيوز)، أبلغ وكيل مدرب المريخ الإنجليزي كلارك، و مساعده المصري إسلام جمال، مجلس إدارة نادي المريخ باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) و ذلك عقب استمرار المريخ في مخالفة عدة بنود واردة في العقودات المبرمة بين الطرفين .

و وفقاً لتفاصيل الشكوى التي تحصل ( باج نيوز) على نسخة منها فإن الثنائي الإنجليزي و المصري أكدا عدم التزام إدارة المريخ بالإيفاء بعدة التزامات من بينها عدم شراء تذكرة لزوجة مساعد المدرب المصري بخلاف تعمد عدم إكمال الجهاز الفني و الاستغناء عن محلل الأداء و المترجم بالإضافة إلى مدرب الحراس.

و أكد الثنائي أن ما حدث من إخلال في الاتفاق يدعوهم إلى عدم الحضور مقدمين اعتذارهم لجماهير النادي و التأكيد على اعتزازهم بالفترة التي قضوها مع الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن كلارك و جمال شكيا من صعوبات جمة واجهت مسيرتهم مع المريخ و هو ما اضطرهم إلى اللجوء إلى هذا الخيار بعد مماطلات في تنفيذ بنود العقد الواجبة من قبل رئيس النادي سوداكال.

باج نيوز