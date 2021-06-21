هيئة مياه الخرطوم تعلن عن مراجعة شاملة لحسابات وبيانات مشتركيها





أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن خطوات واسعة النطاق لمراجعة حسابات وبيانات مشتركيها فى القطاعات التجارية والحكومية والصناعية بولاية الخرطوم.

وأكدت مديرة الإدارة العامة للمبيعات الباشمهندس، هادية أمين، أن الخطوة تستهدف كافة القطاعات بحساباتها المختلفة المتمثلة في نوافذ الكهرباء – الدفع المقدم – خارج الشبكة، وكشفت عن ترتيبات استبدال وإحلال للعدادات التي بها مشاكل ورفع مواقعها وربطها ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية (Gis).

ونوهت هادية إلى ضرورة أن تدفع كافة القطاعات تعرفة المياه وفقاً للاستهلاك الفعلي لها، وقالت إن أبواب ومكاتب المبيعات بالمحليات مفتوحة لمُشتركي القطاعات التي طالها التصحيح في حال حدوث أي عطل فني، وأوضحت أن الهيئة ستستمر في المراجعة لكل القطاعات والمؤسسات المستفيدة من خدمة المياه بالولاية لضمان توفير إمداد مائي مُستقر.

الخرطوم- رشا التوم

صحيفة الصيحة