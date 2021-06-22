تأجيل اجتماع “الاتحاد ومجلس المريخ” .. كشف التفاصيل





تفيد متابعات “الصيحة” أن الاجتماع الذي كان يفترض أن ينعقد في الثالثة من ظهر أمس “الإثنين” بين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة إلى جانب رئيس الاتحاد د. كمال شداد مع أعضاء مجلس المريخ المنتخب، تأجل للثانية والنصف من ظهر اليوم.

وبحسب متابعات الصحيفة، فإن خمسة من أعضاء جناح الكندو حضروا للاتحاد في الزمن المقرر للاجتماع مع اعتذار علي أسد لظروف خاصة فيما غابت مجموعة سوداكال بالكامل.

وبحسب ما تحصلت عليه “الصيحة” فإن اتصالات تمت بين مسئولين في الاتحاد مع سوداكال الذي أكد أنه تسلم دعوة الاجتماع في وقت متأخر وبالتالي لم يتمكن من الحضور ليتم على ضوء ذلك اتخاذ قرار بتأجيل الاجتماع لليوم بطلب من رئيس اللجنة الثلاثية ونائب رئيس الاتحاد اللواء عامر عبد الرحمن وبموافقة المجموعة الموجودة من أعضاء مجلس المريخ.

الخرطوم- ناصر بابكر

صحيفة الصيحة