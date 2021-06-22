دراسة لوزارة التربية لتحديد تكلفة الطالب اقتصادياً





كشفت مديرة اقتصاديات التعليم بإدارة التخطيط الاستراتيجي د. إقبال يوسف أحمد أن الإدارة وبتمويل من البنك الدولي تجري دراسة ميدانية حول التكلفة التشغيلية للمدارس وتعافي التعليم في السودان.

وأوضحت إقبال أن من ابرز أهدف الدراسة معرفة تكلفة الطالب اقتصادياً ومدى الاستفادة من منحة البنك الدولي لتلاميذ الأساس (الدولارين)، علاوة على معرفة مدى مساهمة المجتمع المحلي في تكلفة العملية التعليمية. وكشفت أن الدراسة استهدفت (350) مؤسسة تعليمية حكومية من بينها (200) مدرسة أساس، و(105) مدارس ثانوية أكاديمية، و(20) مدرسة ثانوية فنية، و(5) مدارس من مؤسسات التربية الخاصة.

وأوضحت أن العينة عشوائية وهي تمثل نحو 10% من جملة المؤسسات التعليمية بالولاية. وقالت إقبال إن النتائج الأولية للدراسة أكدت بعض المؤشرات المهمة مثل: استفادة المدارس بمرحلة الأساس من منحة الدولارين في تهيئة البيئة، كما أن الإنفاق المجتمعي في التعليم له دور كبير في تسيير العملية التعليمية، وأضافت (أيضاً من المؤشرات الأولية ضعف الإنفاق الحكومي على العملية التعليمية وخاصة في بند التنمية الذي يتضمن الإنشاءات والتأهيل).

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة